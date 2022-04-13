شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو ضمن قائمة المرشحين لتدريب بيراميدز خلفًا لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البرتغالى جايمى باتشيكو مدرب الزمالك السابق، دائرة المرشحون لتولى قيادة فريق بيراميدز خلفًا لإيهاب جلال الذى تم اختياره ليصبح المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بعد رحيل البرتغالى كارلوس كيروش عقب فشل الفراعنة فى التأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

وأصبح باتشيكو ضمن قائمة المرشحين لتولى القيادة الفنية لبيراميدز خلفًا لإيهاب جلال، خاصة وإن الخواجة البرتغالى حقق نجاحات مع فريق الزمالك، وكانت له بصمة واضحة فى الأداء والنتائج خلال فترة توليه زمام الأمور بالقلعة البيضاء.

وكان شريف فاروق وكيل أعمال باتشيكو أكد فى تصريحات سابقة إن الخواجة البرتغالى يرحب العودة للعمل فى الدورى المصرى، خاصة وإنه ارتبط بمصر، وتربطه علاقة جيدة بجميع الجماهير، الأمر الذى سيسهل مهمة مفاوضات بيراميدز مع المدرب حال الاستقرار على التعاقد معه لقيادة الفريق.

واحتفى لاعبو بيراميدز، بمديرهم الفني إيهاب جلال بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، حيث قرر اتحاد الكرة تعيين إيهاب جلال لخلافة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، على أن يتولى المدير الفني لبيراميدز القيادة الفنية للفراعنة في المرحلة المقبلة، وعقب مباراتي مازيمبي في كأس الكونفدرالية، والتحضير لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار صيف 2023.

وأقام لاعبو الفريق ممرا شرفيا للمدير الفني وجهازه المعاون، على هامش التدريب للتهنئة بتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، مع تمنيات اللاعبين للمدرب التوفيق في تحقيق أحلام المصريين على رأس القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة.

من جانبه، وجه إيهاب جلال الشكر للاعبين على مشاعرهم الطيبة، مطالبا إياهم بضرورة التركيز فقط في مباراتي مازيمبي الكونغولي والمحدد لهما يومي 17 و24 أبريل الجاري، في كأس الكونفدرالية، وضرورة عبور تلك المرحلة ومواصلة المسيرة حتى التتويج باللقب القاري.