شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة باسم مرسى نجم سيراميكا من حادث سير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض باسم مرسى مهاجم فريق سيراميكا لحادث سير بعد عودته من التدريب أدى إلى تهشم الجزء الأمامى من سيارته ولكن اللاعب لم يصب بسوء وحالته جيدة.

في سياق متصل أكد باسم مرسي أن الفريق يسعى لاحتلال مركز جيد بالدورى خلال المرحلة المقبلة وقال باسم مرسي: "الفترة الماضية كنا نسير بخطى ثابتة ونسعى لاحتلال مركز جيد الفترة المقبلة، لا نشعر بالرضا عن مركزنا الحالى بجدول الدوري".".

وأضاف باسم، "هدفنا جميعًا احتلال مركز جيد فى الدورى، ولدينا لاعبون كبار داخل الفريق، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا لمواجهة فيوتشر في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة 15 أبريل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 .

من ناحية أخرى، قاد هيثم شعبان سيراميكا في الموسم الحالي في 13 مباراة فاز في لقاءين وتعادل خلال 8 مباريات وخسر 3 مواجهات ويحتل الفريق معه المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة.

ونجح هيثم شعبان في قيادة سيراميكا للفوز على الإسماعيلى 2 / 1 والبنك الأهلى 1 / 0 بينما خسر أمام فاركو والزمالك وإيسترن كومبانى بهدف نظيف وتعادل أمام المحلة والمقاصة وإنبى سلبيا بينما تعادل مع المصرى والجونة وسموحة بهدف لمثله ومع الاتحاد السكندرى 4 / 4 والمقاولون العرب 2 / 2.

ويرفض هيثم شعبان الاسترخاء،وطالب لاعبيه بالجدية والالتزام خلال التدريبات الاخيرة لتصحيح الاخطاء وعلاج الثغرات حيث يحرص،على الاجتماعات المستمرة مع لاعبيه قبل التدريبات للتحدث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد والتحضير للمرحلة المقبلة لفريق سيراميكا والتى يستهلها بمواجهة فيوتشر.



باسم مرسى