شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يطمئن على ناشئ الزمالك ويخبره بالعلاج تحت إشراف طبيب الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد صانع ألعاب فريق مواليد 2003 للاطمئنان عليه بعدما تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال لقاء فريقه الأخير أمام فاركو، في الجولة الثلاثين لبطولة الجمهورية للناشئين.

وأخطر أمير مرتضى اللاعب بأنه سيخضع للعلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سواء داخل مصر أو خارج البلاد.

وأكد المشرف على الكرة في حديثه مع عبد الله محمد أن نادي الزمالك يسانده بقوة حتى يعود للملاعب مجددا وأعرب عن أمنيته بالشفاء العاجل له.

فى سياق أخر، خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا منفردا على هامش تدريب اليوم الأربعاء، الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في ظل معاناته من الإصابة بآلام في الركبة.

وغاب محمود حمدي "الونش" عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو بسبب الإصابة في الركبة، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.