شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 4 /2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، إرسال النادي الأهلي صباح اليوم خطابًا لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.
الأهلي يطلب حكاما أجانب لمبارياته المقبلة وسماع ما يحدث فى غرفة الـVAR
استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى المغرب بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما هو البروتوكول المتعارف عليه داخل القلعة الحمراء من أجل توفير الجهد والوقت على البعثة الحمراء وتذليل كل العقبات التي تواجهه في طريقه نحو حصد لقب البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.
خاض الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد أوناجم ثنائي الزمالك تدريبات خاصة على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وأدى الثنائي تدريبات خاصة بالجري حول الملعب ، قبل خوض تدريبات بالكرة، تحت إشراف أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الذي شرح لهما بعض التعليمات الفنية.
الأهلى أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي لليد بعد انسحاب النجم الساحلى
أكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة اليد على إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى و الزمالك مايو المقبل فى النيجر بعد إنسحاب النجم الساحلى التونسى .
محمود عاشور "حكم VAR" فى مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى مع الوداد المغربى
يتوجه صباحا غدا الحكم الدولى محمود عاشور الى الجزائر للمشاركة في إدارة مباراة شباب بلوزداد الجزائرى مع الوداد المغربي في ذهاب دور الثمانية بدورى ابطال أفريقيا التي ستقام يوم السبت المقبل بملعب جويليه بالجزائر .
أكد مصدر مقرب من إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى أنه وقع الاختيار على عصام الحضرى ليستمر فى منصبه كمدرب لحراس الفراعنة بعد ترشيحه من قبل اتحاد الكرة.
أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن 90% من محللى التحكيم غير مؤهلين، وهو ما يظهر فى تضارب الفتاوى التحكيمية فى القنوات التليفزيونية الخاصة بقرارات الحكام فى المباريات، وأنه ستتم الاستعانة بمحللين أجانب لتطوير منظومه التحليل.