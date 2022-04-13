شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 4 /2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، إرسال النادي الأهلي صباح اليوم خطابًا لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.

الأهلي يطلب حكاما أجانب لمبارياته المقبلة وسماع ما يحدث فى غرفة الـVAR

أرسل النادي الأهلي صباح اليوم خطابًا لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل. استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى المغرب بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما هو البروتوكول المتعارف عليه داخل القلعة الحمراء من أجل توفير الجهد والوقت على البعثة الحمراء وتذليل كل العقبات التي تواجهه في طريقه نحو حصد لقب البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه. الأهلي يسافر إلى المغرب بطائرة خاصة لمواجهة الرجاء خاض الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد أوناجم ثنائي الزمالك تدريبات خاصة على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وأدى الثنائي تدريبات خاصة بالجري حول الملعب ، قبل خوض تدريبات بالكرة، تحت إشراف أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الذي شرح لهما بعض التعليمات الفنية. تدريبات خاصة لسيسيه واوناجم في الزمالك اليوم .. تأهيل الونش وراحة لجمعة

الأهلى أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي لليد بعد انسحاب النجم الساحلى