شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب فى تجربة طيران جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر القناص عماد متعب لاعب النادي الاهلي و المنخب المصري السابق صوراً له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام" مجموعة من الصورة في كواليس مغامرة طيران جديدة له.

وذكر متعب انه استمتع بهذه التجربة و اجمل شئ في تلك المغامرة انها في مصر و سوف تعرض تجربته اليوم على قناة ontv في الساعة 10:40



القناص عماد متعب



عماد متعب في كواليس تجربته



عماد متعب

و في وقت سابق أكد عماد متعب نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، أن الأهلى لديه العديد من المباريات فى وقت قصير وأعتقد أن الأهلى أكثر فريق مظلوم فى ضغط المباريات هذا الموسم والتدوير هو الحل.

وقال عماد متعب خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلى مجبر على التدوير بين اللاعبين خاصة أنه يلعب مباراة كل 3 أيام وموسيمانى من أكثر المدربين إجادة فى عملية التدوير، ولكن الإصابات ستكون عدو الأهلى".

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة زعيم الثغر كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وكريم فؤاد محمد عبد المنعم ومحمود متولى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلى معلول، وحمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد محمود ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسونى وأحمد عبد القادر، وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسى تاو.

وشهدت القائمة ظهور محمود متولى للمرة الثانية على التوالى وعودة محمد عبد المنعم بعد اجراؤه جراحة كسر فى الانف، فيما تم استبعاد محمد هانى ورامى ربيعة للإصابة، وتواصل غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن للإصابة أيضاً، فيما يغيب وليد سليمان لأسباب فنية.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.