شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف للونش استعدادا للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا منفردا على هامش تدريب اليوم الأربعاء، الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في ظل معاناته من الإصابة بآلام في الركبة.

وغاب محمود حمدي "الونش" عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو بسبب الإصابة في الركبة، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

كما أدى لاعبو الزمالك الأساسيين الذين شاركوا في مباراة فاركو التي أقيمت بالأمس تدريبات بدنية تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وأدى لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات بدنية خفيفة، في حين خاض باقي اللاعبين تدريبات بالكرة.

فيما خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة خلال المران شهدت تنفيذ بعض التعليمات الفنية، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين ويضم كل فريق 4 لاعبين على أن يكون اللاعب الخامس بجوار المرمى لأداء التمريرات للاعب القادم من الخلف للتسديد.

وأدى لاعبو الفريق تقسيمة في جزء صغير في منتصف الملعب لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتمرير في المساحات الصغيرة مع وضع مرمى صغير للتسديد عليه لزيادة دقة التسديدات.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام وأيمن حفني وأحمد فتوح وروقا وإمام عاشور وإسلام جابر وسيف فاروق وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة.

بينما حصل محمد عبد الغني على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء وذلك بسبب لشعوره ببعض الإجهاد عقب مشاركته في مباراة أمس أمام فاركو، وفضل الجهاز الفني للزمالك منح "عبد الغني" راحة من التدريبات الجماعية على أن يشارك غدا في المران بشكل طبيعي.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.