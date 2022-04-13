شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يحتفلون بإيهاب جلال بعد توليه قيادة منتخب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى لاعبو فريق نادي بيراميدز، بمديرهم الفني إيهاب جلال بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

وقرر اتحاد الكرة تعيين إيهاب جلال لخلافة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، على أن يتولى المدير الفني لبيراميدز القيادة الفنية للفراعنة في المرحلة المقبلة، وعقب مباراتي مازيمبي في كأس الكونفدرالية، والتحضير لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار صيف 2023.

وأقام لاعبو الفريق ممرا شرفيا للمدير الفني وجهازه المعاون، على هامش التدريب للتهنئة بتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، مع تمنيات اللاعبين للمدرب التوفيق في تحقيق أحلام المصريين على رأس القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة.

من جانبه، وجه إيهاب جلال الشكر للاعبين على مشاعرهم الطيبة، مطالبا إياهم بضرورة التركيز فقط في مباراتي مازيمبي الكونغولي والمحدد لهما يومي 17 و24 أبريل الجاري، في كأس الكونفدرالية، وضرورة عبور تلك المرحلة ومواصلة المسيرة حتى التتويج باللقب القاري.