محمد صلاح لمصراوي: إيهاب جلال أفضل مدرب مصري.. ومُسكن لـ "الدولارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر

يرى مدرب الزمالك الأسبق، محمد صلاح، إن قرار تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني قرارًا جيدًا.

وأعلن اتحاد الكرة مساء يوم أمس الثلاثاء تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء اليوم الأربعاء:"هو أفضل مدرب مصري في الوقت الحالي، وكان قريبًا من تولي المنصب ذاته ولكن حسام البدري حسم الأمور في وقت سابق، إيهاب جلال لديه مقومات تجعله ينجح في مهمته: هاديء ومؤدب ويجيد التعامل مع الجميع وله فكر خاص وهذا الجيل من اللاعبين يحتاج لمعاملة خاصة، أتمنى فقط أن تنتهي نغمة محمد صلاح لا يريد مدرب مصري".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق تصريحاته بقوله:"تجربة البدري انتهت بما لها وما عليها، نعم إيهاب جلال لم يحصل على بطولات ولم يدرب منتخبات من قبل ولكن نستطيع أن نقول إنه (مُسكن) في الوقت الحالي.. مُسكن وموفر للماديات والدولارات، صبرنا على كل من سبقه فلابد أن يحصل على فرصته".

وأتم صلاح تصريحاته بقوله:"أتمنى فقط أن تتركوه يحصل على فرصته كاملة وأن يختار جهازه بنفسه ولا يؤثر عليه أحد.. أتمنى أن يتعامل معاملة الأجانب".