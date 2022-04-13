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حكم مباراة الأهلي والرجاء مهدد بالحبس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية كونغولية، عن وجود أزمة كبير لحكم مباراة الأهلي والرجاء، والمقرر إقامتها خلال الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي إسناد مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم الكونغولي، جون جاك ندالا، ويعاونه أوليفييه سافاري وسليمان أمل الدين، ونغوا بليس يوفين حكمًا رابعًا، وعبيد الشارف حكمًا للتقنية الفيديو ويساعده عبد الحق تشيالي.

وأفاد موقع "footrdc" الكونغولي بأن الحكم أوليفييه سافاري وهو الحكم المساعد في مبارة الأهلي والرجاء، قام بسب أحد القضاة في الكونغو، ليتم إلقاء القبض عليه على ذمة القضية.

وبعد تدخل وزارة واتحاد الكونغو في القضية، ومحاولة الصلح بين الطرفين، قرر القاضي التنازل عن القضية، والتصالح مع الحكم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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