مباشر.. مانشستر سيتي 0 - 0 أتلتيكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد والتي تقام، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم مان سيتي لقاء الذهاب بالفوز بهدف دون رد على ملعب الاتحاد، حيث يحتاج لنتيجة التعادل على أقل تقدير من أجل حسم التأهل لدور نصف النهائي.

بينما لا بديل أمام أتلتيكو مدريد سوى الفوز وتسجيل أكثر من هدف من أجل حجز مقعده في المربع الذهبي بالتشامبيونزليج.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الليلة بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد سيلتقي مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مان سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، ستونز، إيمريك لابورت، ووكر.

خط الوسط: رودري، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، برناردو سيلفا، فودين.

بينما يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: فيليبي، رينالدو، سافيتش، لودى، يورينتى.

خط الوسط: كوكى، كوندوجبيا، ليمار.

خط الهجوم: جريزمان، جواو فيليكس.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من جانب أتلتيكو مدريد والذي استحوذ على الكرة في الدقائق الأولى

وشهدت الدقيقة 8 أولى محاولات سيتي عن طريق جوندوجان ولكن ذهبت تسديدته بعيدة عن مرمى أتلتيكو

وفي الدقيقة 30 أتيحت فرصة خطيرة لسيتي بعدما تلقى جوندوجان تمريرة من فودين وسددها بيسراه ولكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس أتلتيكو مدريد ثم ارتدت إلى جوندوجان مرة آخرى وسددها برأسه في جسد دفاع الروخي بلانكوس والذي شتتها بعد ذلك.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وفي الشوط الثاني، انتفض أتلتيكو وكان قريباً من هز الشباك في الدقيقة 55 بعد رأسية من جواو فيليكس لكن الكرة خرجت أعلى مرمى السيتي إلى خارج الملعب.

فرصة آخرى لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 57 بعد تمريرات قصيرة ثم وصلت إلى جواو فيليكس والذي مررها لجريزمان وسددها قوية بوجه القدم ولكنها خرجت بجوار القائم الأيمن لإيدرسون.

.واستمر أتلتيكو مدريد في الضغط وحاول كثيراً من أجل إحراز هدف لكن دفاع السيتي نجح في غلق كل الطرق المؤدية إلى مرماه

وشهدت الدقائق الأخيرة مشادات قوية بين لاعبي السيتي وأتلتيكو مدريد والتي نتج عنها حصول فيليبي لاعب الروخي بلانكوس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90.