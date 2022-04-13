لحظة بلحظة .. ليفربول 3 - 2 بنفيكا.. صلاح يُشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تأهل فريق ليفربول إلى دور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره البرتغالي بنفيكا بعد فوزه بنتيجة (6-4) بمجموع مباراتي ذهاب وإياب دور ربع النهائي.

وتقدم ليفربول مبكرًا بهدف سجله لاعبه إبرهيما كوناتي في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل بنفيكا سريعًا عن طريق لاعبه راموس في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتقدم ليفربول مرة أخرى مع بداية الشوط الثاني عن طريق لاعبه فيرمينيو بالدقيقة 55 قبل أن يُسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 65، ليعود بنفيكا لتقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 73 عن طريق لاعبه رومان ثم أضاف زميله نونيز الهدف الثالث بالدقيقة 81.

وشهدت المباراة جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 56 قبل أن يدفع به المدير الفني لليفربول يورجن كلوب.

وكان ليفربول قد فاز بثلاثية مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالبرتغال ليضمن التأهل لدور نصف النهائي بنتيجة (6-4).

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - نابي كيتا.

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو.

وكان ليفربول قد فاز بثلاث أهداف مقابل هدف أمام بنفيكا على أرضه في مباراة دور الذهاب.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

تبادل الفريقان في الدقائق الأولى الكرة مع سيطرة نسبية من قبل لاعبي بنفيكا قبل أن يُرسل لاعبه بالدقيقة 12 كرة عرضية وصلت سهلة ليد حارس مرمى ليفربول أليسون.

وسدد لاعب بنفيكا، إيفرتون كرة قوية بالدقيقة 13 مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى ليفربول، أليسون.

وتألق حارس مرمى بنفيكا في الدقيقة 19 وتصدى على مرتين لفرصة هدف لليفربول بعد عرضية من اللاعب جو جوميز.

وتقدم ليفربول بعدها بهدف سجله لاعبه إبراهيما كوناتي في الدقيقة 21 بعدما وصلته تسيميكاس.

وألغى حكم المبارا هدفًا سجله لاعب بنفيكا في الدقيقة 23 بداعِ التسلل.

وعاد بنفيكا ليُسجل مرة أخرى ولكن هذه المرة احتسب الهدف بالدقيقة 32 عن طريق لاعبه راموس.

وسدد لاعب ليفربول كيتا في الدقيقة 37 كرة في محاولة العودة للتقدم ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وقاد لاعب ليفربول هجمة خطرة في الدقيقة 39 داخل منطقة جزاء بنفيكا قبل أن يُرسل تمريرة لزميله دياز ولكن دفاع الفريق البرتغالي أبعدها لركنية نُفذت ولكن أبعدها الدفاع.

وعاد كيتا للتسديد مرة أخرى في الدقيقة 45+1 ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لحارس بنفيكا.

وعاد ليفربول للتقدم مرة أخرى ولكن هذه المرة عن طريق لاعبه فيرمينيو بالدقيقة 55.

ودفع المدير الفني ليفربول، ليفربول يورجون كلوب، بالدقيقة 56 بلاعبه محمد صلاح بدلاً من جوتا.

وعاد فيرمينيو للتسجيل مرة أخرى بالدقيقة 65 لتُصبح النتيجة 3 - 1 لصالح ليفربول.

ودفع كلوب في الدقيقة 67 باللاعب ساديو ماني بدلاً من لويس دياز.

وأرسل لاعب ليفربول تسيميكاس كرة عرضية من يسار الملعب حولها صلاح برأسه داخل منطقة جزاء بنفيكا لزميله كيتا الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وعاد بنفيكا ليباغت ليفربول ويُسجل الهدف الثاني بالدقيقة 74 عن طريق لاعبه رومان ياريمتشوك.

وسجل بنفيكا هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق لاعبه داروين نونيز.

وسدد صلاح بالدقيقة 90+3 كرة من على حدود منطقة جزاء بنفيكا لتمر أعلى المرمى.