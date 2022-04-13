ممر شرفي من لاعبي بيراميدز احتفالا بإيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

احتفى لاعبو فريق نادي بيراميدز، بمديرهم الفني إيهاب جلال بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة.

وأقام لاعبو الفريق ممرا شرفيا للمدير الفني وجهازه المعاون، على هامش التدريب للتهنئة بتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

ووجه إيهاب جلال الشكر للاعبين على مشاعرهم الطيبة، مطالبا إياهم بضرورة التركيز فقط في مباراتي مازيمبي الكونغولي.

وقرر اتحاد الكرة تعيين إيهاب جلال لخلافة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

ويقود إيهاب جلال المنتخب، عقب مباراتي بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية يومي 17 و24 إبريل الجاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار صيف ٢٠٢٣.