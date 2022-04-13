اتحاد الكرة: اعتذار إيهاب جلال عن عدم تولي المنتخب شائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

نفى اتحاد الكرة اعتذار إيهاب جلال عن عدم تولي مسؤولية المدير الفني لمنتخب مصر.

وذكر اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، أن بعض الأخبار وصفها البيان بـ"المغرضة" انتشرت عن عدم تولي إيهاب جلال مهمته، وهو خبر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأوضح البيان أنه سيتم خلال الساعات القادمة عقد جلسة بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال لاستكمال الجهاز المعاون والاعلان عن المؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال لوسائل الاعلام.

وأعلن اتحاد الكرة تولي إيهاب جلال مسؤولة الجهاز الفني للمنتخب خلفا لكارلوس كيروش.

ويستمر في الجهاز الفني محمد شوقي مدربا عاما، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، بالإضافة للجهاز الطبي.