صلاح بديلًا.. مفاجآت في تشكيل ليفربول ضد بنفيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيلعب به مباراة بنفيكا في لقاء سيقام على ملعب "الآنفيلد" في إياب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب حسمه "الريدز" بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في البرتغال، حيث يحتاج ليفربول لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل التأهل للدور التالي، في المقابل ليس أمام بنفيكا سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف لتحقيق المفاجأة والتأهل للمربع الذهبي.

وقرر يورجن كلوب إراحة محمد صلاح من مباراة الليلة ليتواجد "مو" بديلاً ضد بنفيكا، حيث من المقرر أن يعتمد كلوب على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - نابي كيتا.

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو.

ويشهد تشكيل ليفربول سبع تغييرات عن مباراة مانشستر سيتي الأخيرة حيث سيشارك كلاً من: جو جوميز إبراهيما كوناتي وتسيميكاس ونابي كيتا وجيمس كميلنر ولويس دياز وربيرتو فيرمنيو.

وسيكون على ديوجو جوتا مطالبًا بعدم تلقيه بطاقة صفراء حتى لا يتم إيقافه في مباراة الذهاب بدور نصف النهائي بحسب ما كشف عنه الموقع الرسمي لليفربول بأن البرتغالي جوتا بجانب ساديو ماني مهددان بالإيقاف حال تلقي بطاقة صفراء.

وفي حال تأهل ليفربول سيواجه "الريدز" منافسه فياريال الإسباني في دور نصف النهائي، حيث تغلب فريق "الغواصات الصفراء" على بايرن ميونيخ بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن المباراة الأولى ستقام في 27 من الشهر الجاري، في المقابل ستقام مباراة الإياب بعد أسبوع في إسبانيا.