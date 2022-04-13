الامارات | رئيس بايرن ميونيخ يصف "رحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة" بـ"الكلام السخيف"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بايرن ميونيخ يصف "رحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة" بـ"الكلام السخيف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان الحديث عن تخلي ناديه في ختام الموسم الحالي عن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح نادي برشلونة بالكلام السخيف، معتبرا ان فريقه ليس "مجنونا" لترك لاعب يسجل له بين 30 و40 هدفا في الموسم.

وتعتبر هذه التصريحات صدمة مدوية لنادي برشلونة، بعد أن تحدث الإعلام الكاتالوني طوال الاسبوعين الماضيين عن إتمام الاتفاق النهائي مع ليفاندوفسكي للانضمام إلى الفريق، وأعلنت صحف مثل "موندو ديبورتيفو" عن تفاصيل الاتفاق، وموعد تقديم اللاعب لوسائل الإعلام.

وزرع ليفاندوفسكي هدفه الـ47 هذا الموسم الثلاثاء خلال تعادل فريقه مع ضيفه فياريال الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب العملاق البافاري الخروج من المسابقة القارية بعد الخسارة ذهاباً بهدف.

لكن ليفاندوفسكي القادم من بوروسيا دورتموند في 2014 والذي سيبلغ 34 عاماً في أغسطس، ينتهي عقده في 2023.

وفيما يأخذ بايرن وقته في تمديد عقود مع نجوم آخرين، تعزّزت تكهنات حول انتقال "ليفا" إلى برشلونة الإسباني.

لكن كان عبر انزعاجه من تلك التكهنات بالقول "يبدو انه توجد منافسة: من القادر على رواية القصة الأكثر سخافة حول روبرت ليفاندوفسكي؟".

وأصر كان على ان متصدر الدوري المحلي القريب من لقبه العاشر توالياً "ليس مجنوناً ليناقش الآن انتقال لاعب يسجل لنا بين ثلاثين وأربعين هدفاً في كل موسم". وأكد كان ان ليفاندوفسكي لن ينتقل في نهاية الموسم الجاري "بالطبع سنبقي ليفاندوفسكي معنا لموسم آخر".

وكان ليفاندوفسكي ردّ على تصريح مماثل لمدير النادي البوسني حسن صالحميدجيتش الشهر الماضي بالقول "اسمع هذا الأمر للمرة الأولى". ويتردّد ان هداف الدوري يتقاضى 23 مليون يورو سنويا (25 مليون دولار). قال كان "يعرف ماذا يملك في بايرن، ونحن أيضا نعرف ماذا نملك"، مضيفا ان مفاوضات التمديد "مستمرة".

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