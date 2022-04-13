شكرا لقرائتكم خبر عن "مابولولو" يقترب من قيادة هجوم الاتحاد السكندرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الأنجولى كريستوفاو مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى من قيادة هجوم زعيم الثغر أمام الزمالك في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 19 أبريل الجاري على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتخطى مابولولو مرحلة كبيرة من البرنامج التأهيلى الذى يخضع له بسبب إصابة السمانة التي تسببت في غيابه عن مباراة الأهلى الماضية، وكذلك موقعة البنك الأهلى المقرر لها غدا الخميس على ستاد بتروسبورت في الأسبوع 14.

كان تعرض مهاجم الفريق الوحيد مابولولو للإصابة الأمر الذى وضع الجهاز الفنى فى حيرة شديدة، لأن مابولولو هو المهاجم الوحيد بالفريق بعد إعارة المهاجم أحمد على لصفوف فريق المقاولون العرب.

واشتكى مابولولو من شد فى عضلة السمانة خلال التدريبات الأمر الذى جعل الجهاز الطبى يبعد اللاعب عن التدريبات الجماعية ويخضع لبعض الجلسات العلاجية، ويبذل الجهاز الطبى مجهودا كبيرا لتجهيز اللاعب على اعتبار أنه المهاجم الأوحد بالفريق.

استقر عماد النحاس المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على السفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق باختيار 22 لاعبا لمباراة البنك الاهلى المقرر لها غدا على ملعب بتروسبورت.

واللاعبين المختارون هم، محمد عبد المنصف و أحمد يحيى و صبحى سليمان و هشام صلاح و السيد سالم و سعيدو سمبورى و محمود شبانة وصبرى رحيل و عبد الله نصيب ومحمد عبد السلام ونادر رمضان و خالد الغندور و مورو ساليفو و كريم الديب و عبد الغنى محمد وأحمد عادل ميسى و فوزى الحناوى ومروان عطيه و إبراهيم حسن و كريم ممدوح و أحمد راشد و بنجامين.

ويغيب عن الفريق السكندرى ، المهاجم موبولولو واحمد نبيل مانجا و محمد مجدى للإصابة و مروان النجار و كريم يحيى لأسباب فنية.