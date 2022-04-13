شكرا لقرائتكم خبر عن شابات اليد يصطدمن بأمريكا و بولندا و المجر فى بطولة العالم مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة بطولة العالم لشابات كرة اليد مواليد 2002 المحدد لها خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 3 يوليو القادم عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة .

وتضم المجموعة الثامنة بجانب مصر، منتخبات كلا من المجر وبولندا وأمريكا .

من ناحية أخرى يواصل منتخب اليد الأول للرجال معسكره بالمركز الأوليمبي بالمعادى تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، ويستمر معسكر الفريق الوطنى فى الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجارى فى إطار أسبوع التوقف الدولى.

وخلال معسكر منتخبنا الوطنى بالقاهرة سوف يخوض الفراعنة مبارتين وديتين أمام منتخب الجزائر، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 14 أبريل، وتقام المباراة الثانية يوم 16 من نفس الشهر، وذلك بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادى.