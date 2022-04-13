الأهلي يطلب حكاما أجانب لمبارياته المقبلة وسماع ما يحدث فى غرفة الـVAR

القاهرة - سامية سيد -

أرسل النادي الأهلي صباح اليوم خطابًا لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.

وحدد النادي في خطابه خمسة طلبات جاءت على النحو التالي:

- الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة.

- دراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير، يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.

- الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم.

- أحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الـ«VAR» أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادًا إلى أن بروتوكول الـ«VAR» لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.

- إسناد مباريات الأهلي التي سيقوم بإبلاغ اتحاد الكرة بها ابتداءً من المباراة القادمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم.

وجاء في خطاب النادي أيضًا أنه سبق وأرسل لاتحاد الكرة مكاتبات بتاريخ 15-9-2020، و18-1-2021، و27-1-2021، و2-3-2021، و11-4-2021، و4-5-2021، و21-11-2021، بخصوص الأخطاء التحكيمية بالرغم من تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وهذه الأخطاء تنسف مبدأ العدالة بين الأندية التي تتكبد خزائنها الملايين للإنفاق على الملاعب والبنية التحتية وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية وتعاقدات اللاعبين، لتحقيق أهدافها الفنية والأدبية والتسويقية. وأن النادي طالب في خطاباته السابقة بضرورة الاهتمام بمنظومة التحكيم والعمل على تطويرها وفقًا للأسس العلمية مثلما فعلت العديد من الدول. خاصة وأن الحكام يمثلون عنصرًا رئيسيًّا في منظومة كرة القدم.. لكن ورغم المكاتبات العديدة لم يتم اتخاذ أية خطوات فاعلة في هذا الشأن. وهو أمر يدعو لعدم الاطمئنان لنجاح المسابقات المحلية، لا سيما وأن ذات الأخطاء التحكيمية لا تزال تتكرر حتى الآن.