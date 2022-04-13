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مسابقات اليد تعدل توقيتات ختام الصعود للمحترفين لتكافؤ الفرص

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى لكرة اليد تعديل توقيت إقامة مباريات اليوم الثالث و الختامى بالدورة المجمعة المقامة حاليا بالاسماعيلية للمنافسة على الصعود لدورى المحترفين للمجموعة الثانية وإقامة مباريات اليوم الأربعاء فى توقيت واحد مساء اليوم على الصالة المغطاه رقم 1 والصالة المغطاه رقم 2 بنادى هيئة قناة السويس. 

يأتى ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق و ذلك طبقا للوائح الإتحاد المصرى لكرة اليد و سيتم عمل اجراء قرعة فى حضور مندوبى الفرق نادى جزيرة الورد و نادى دلفى ونادى حدائق الاهرام و نادى الداخلية لتحديد الصالة التى تقام عليها المباريات ضمن الصالات المغطاه بنادى هيئة قناة السويس. 

 

و تشهد مواجهات اليوم منافسة بين كلا من : 

دلفى مع الداخلية

جزيرة الورد مع حدائق الأهرام . 

و يتصدر جزيرة الورد الترتيب برصيد 6 نقاط و دلفى برصيد 4 نقاط فى المركز الثانى و من بعده حدائق الأهرام فى المركز الثالث بنفس الرصيد و أخيرا الداخلية برصيد نقطتين .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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