شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعدل توقيتات ختام الصعود للمحترفين لتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى لكرة اليد تعديل توقيت إقامة مباريات اليوم الثالث و الختامى بالدورة المجمعة المقامة حاليا بالاسماعيلية للمنافسة على الصعود لدورى المحترفين للمجموعة الثانية وإقامة مباريات اليوم الأربعاء فى توقيت واحد مساء اليوم على الصالة المغطاه رقم 1 والصالة المغطاه رقم 2 بنادى هيئة قناة السويس.

يأتى ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق و ذلك طبقا للوائح الإتحاد المصرى لكرة اليد و سيتم عمل اجراء قرعة فى حضور مندوبى الفرق نادى جزيرة الورد و نادى دلفى ونادى حدائق الاهرام و نادى الداخلية لتحديد الصالة التى تقام عليها المباريات ضمن الصالات المغطاه بنادى هيئة قناة السويس.

و تشهد مواجهات اليوم منافسة بين كلا من :

دلفى مع الداخلية

جزيرة الورد مع حدائق الأهرام .

و يتصدر جزيرة الورد الترتيب برصيد 6 نقاط و دلفى برصيد 4 نقاط فى المركز الثانى و من بعده حدائق الأهرام فى المركز الثالث بنفس الرصيد و أخيرا الداخلية برصيد نقطتين .