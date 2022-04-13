شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم أهلاوي.. شطة لعب الجمباز قبل احتراف كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك الأهلي عبر تاريخه العديد من النجوم الذين دافعوا عن قميصه وكانت لهم مسيرة حافلة مع قطب القاهرة ونادي القرن الأفريقي، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة في سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

نستعرض على مدار شهر رمضان مسيرة نجم كروي من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع الأهلي ومن ساهموا في تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي والقاري وصنعوا تاريخا مشرفا في فترة تواجدهم مع الأهلي.

نجم اليوم هو عبد المنعم شطة حيث أنه من مواليد 7 يوليو 1953، ولد شطة بمدينة "حلة حمد" بالسودان، ودرس بالخرطوم وبدأ مشواره الرياضى فى لعبة الجمباز قبل ان يلعب كرة القدم فى فريق حلة حمد بالدرجة الثانية وهو فى سن 15 عاماً، وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره انضم "شطة" لفريق التحرير، وكان قد بدأ دراسة الهندسة فى جامعة الخرطوم فى الوقت ذاته، وفى عام 1974 انتقل عبد المنعم مصطفى من مدينة الخرطوم للقاهرة لمواصلة دراسته بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وهناك عرضه لاعب الهلال السابق ذو الأصل الأرمنى "سوريين اسكندريان" على مدرب الأهلى وقتها المجرى ناندور هيديكوتى .