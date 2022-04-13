شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى المغرب بطائرة خاصة لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى المغرب بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما هو البروتوكول المتعارف عليه داخل القلعة الحمراء من أجل توفير الجهد والوقت على البعثة الحمراء وتذليل كل العقبات التي تواجهه في طريقه نحو حصد لقب البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

و حدد مسئولو النادي الأهلي مساء الأحد المقبل الموافق 17 أبريل الجاري موعداً لسفر فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، حيث يسافر الأهلي إلى المغرب عبر طائرة خاصة مساء الأحد اي بعد نحو 24 ساعة من مباراة الذهاب أمام الرجاء التى ستقام في العاشرة من مساء السبت المقبل ( 16 أبريل) بإستاد الأهلي والسلام .

ويواصل اللاعبين الكبار بالأهلي عقد جلسات مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل مستوى في مباراة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل، لتعويض الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق الأحمر في مباراته الأخيرة ضد المصري وتلقي أول خسارة بمسابقة الدوري هذا الموسم من أجل مصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء والنتيجة.

ويحرص اللاعبين الكبار بالأهلي مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وعلي معلول على عقد جلسات متواصلة مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم معنويا قبل موقعة الرجاء المغربي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم قبل خوض مباراة الإياب بالمغرب على الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي.