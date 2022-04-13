شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لسيسيه واوناجم في الزمالك اليوم .. تأهيل الونش وراحة لجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد أوناجم ثنائي الزمالك تدريبات خاصة على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وأدى الثنائي تدريبات خاصة بالجري حول الملعب ، قبل خوض تدريبات بالكرة، تحت إشراف أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الذي شرح لهما بعض التعليمات الفنية.

هذا وحصل عبد الله جمعةعلى راحة من التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة في الركبة، تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في مسابقة الدوري.

ويخضع “جمعة” لبرنامج تأهيلي منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافي من إصابته.

فيما خضع محمود حمدي “الونش” لبرنامج تأهيلي منفرد على هامش تدريب اليوم الأربعاء، في ظل معاناته من الإصابة بآلام في الركبة، غاب على اثرها أمام فاركو أمس ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

كما أدى لاعبو الزمالك الأساسيين الذين شاركوا في مباراة فاركو التي أقيمت بالأمس تدريبات بدنية تحت اشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وأدى لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات بدنية خفيفة، في حين خاض باقي اللاعبين تدريبات بالكرة.

فيما خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة خلال المران شهدت تنفيذ بعض التعليمات الفنية، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين ويضم كل فريق 4 لاعبين على أن يكون اللاعب الخامس بجوار المرمى لأداء التمريرات للاعب القادم من الخلف للتسديد.

وأدى لاعبو الفريق تقسيمة في جزء صغير في منتصف الملعب لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتمرير في المساحات الصغيرة مع وضع مرمى صغير للتسديد عليه لزيادة دقة التسديدات.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبد الرازق “شيكابالا” وحازم إمام وأيمن حفني وأحمد فتوح وروقا وإمام عاشور وإسلام جابر وسيف فاروق وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة.

بينما حصل محمد عبد الغني على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء وذلك بسبب لشعوره ببعض الإجهاد عقب مشاركته في مباراة أمس أمام فاركو، وفضل الجهاز الفني للزمالك منح "عبد الغني" راحة من التدريبات الجماعية على أن يشارك غدا في المران بشكل طبيعي.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.