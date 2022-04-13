شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يحذر لاعبى الداخلية من الاستهتار قبل حسم التأهل للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر سيد عيد المدير الفنى لنادى الداخلية، لاعبى الفريق من الاستهتار والتهاون فى المباريات المقبلة بعد اقتراب النادى من العودة مجددا للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

وطالب سيد عيد اللاعبين بضرورة مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز والثلاث نقاط والتقدم نحو حسم بطاقة التأهل فى انتظار أى تعثر للوصيف نادى بتروجت.

ويغرد نادى الداخلية بقيادة سيد عيد منفردا بصدارة مجموعة القاهرة برصيد 59 نقطة من 25 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 23 هدفا، ويتبقى له 4 نقاط لحسم التأهل بشكل رسمي بعد أن وسع الفارق بينه وبين بتروجت صاحب المركز الثانى لـ12 نقطة قبل 5 جولات على النهاية.

وحقق نادى الداخلية فوزا مهما على وادى دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى..

1الداخلية 59 نقطة

2 بتروجت 46 نقطة

3 السكة الحديد 39 نقطة

4 الترسانة 39 نقطة

5 زد أف سى 38 نقطة

6 وادى دجلة 38 نقطة

7 بورتو السويس 37 نقطة

8 القناة 38 نقطة

9 الإنتاج الحربى 32 نقطة

10 منتخب السويس 32 نقطة

11 المصرية للاتصالات 31 نقطة

12 النصر 26 نقطة

13 المريخ 22 نقطة

14 بور فؤاد 21 نقطة

15 بلبيس 21 نقطة

16 بنها 10 نقاط