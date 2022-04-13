شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي لليد بعد انسحاب النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة اليد على إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى و الزمالك مايو المقبل فى النيجر بعد إنسحاب النجم الساحلى التونسى .

وكان تم الإعلان من قبل عن إنسحاب وداد سمارة المغربى ليفشل إقامة المنافسة من دورى رباعى و يصطدم الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى .

من ناحية أخرى يواصل منتخب اليد معسكره بالمركز الأوليمبي بالمعادى تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، ويستمر معسكر الفريق الوطنى فى الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجارى فى إطار أسبوع التوقف الدولى.

وخلال معسكر منتخبنا الوطنى المصرى بالقاهرة سوف يخوض الفراعنة مبارتين ودياتين أمام منتخب الجزائر، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 14 أبريل، وتقام المباراة الثانية يوم 16 من نفس الشهر، وذلك بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادى.