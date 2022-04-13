شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد تجربته الودية ضد تليفونات بني سويف ضمن الاستعداد لاستئناف منافسات الدوري العام.

وكان الدراويش قد فاز علي فريق التليفونات الثلاثاء بهدف نظيف أحرزه محمد الشامي علي ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، في إطار برنامجه الجديد بعد تأجيل لقاء المصري البورسعيدي.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءًا استعدادًا لملاقاة إيسترن كومباني يوم 18 أبريل الجاري، في الجولة الـ 15 من عمر المسابقة المحلية، وذلك علي ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومي، تعيين أيمن كمال المدير الفنى للدراويش مواليد 2003، ضمن صفوف الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة حمد إبراهيم، وفقا لما جاء فى الموقع الرسمى للدراويش.

جاء ذلك بعد جلسة عقدها مسئولو الدراويش مع الجهاز الفنى للفريق مساء الإثنين، للاطمئنان على آخر استعدادات الفريق لمنافسات الدورى العام، وحرص حمد إبراهيم المدير الفنى للفريق، على ضم "كمال" إلى جهازه المعاون نظرًا للحاجة لجهوده وفى ظل خبراته وقدراته.