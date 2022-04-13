علاء عبد العال: كنت أفضل مدربا أجنبيا ولكنها فرصة العمر لإيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

وصف علاء عبدالعال المدير الفني لإيسترن كومباني، تولي إيهاب جلال مهمة المدير الفني لمنتخب مصر بـ"فرصة العمر".

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لمصراوي: "إيهاب جلال إما يكون أو لا يكون، هو الآن وصل لأعلى المراتب كمدرب مصري، ولابد أن يكون مُرتَب بشكل جيد".

وأكمل: "يجب أن يكون له استراتيجية واضحة، ومصمم على تحقيقها".

وأضاف: "إيهاب جلال هو الأنسب والأفضل في الوقت الحالي بين المدربين المصريين، والمطلوب منا كمدربين هو دعمه ومساندته لينجح".

ورغم دعم عبد العال لإيهاب جلال، إلا أنه يرى أن الأفضل لمنتخب مصر كان مدربا أجنبيا يملك سيرة ذاتية قوية في أفريقيا على مستوى المنتخبات، موضحا أن اتحاد الكرة كان عليه وضع مشروع طويل الأجل مع هذا المدرب حتى 2026.