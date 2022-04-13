عبد الفتاح: مونديال قطر سيشهد تواجد حكمين من مصر.. وهناك خطة للتطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن كأس العالم والتي ستقام بقطر 2022 ستشهد تواجد حكمين من مصر.

وجاءت تصريحات عصام عبد الفتاح من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأربعاء، للحديث عن خطة لجنة الحكام في الفترة المقبلة.

وقال عبد الفتاح :"سيتم خلق كوادر مؤهلة من المحاضرين والمقيمين ومدربي اللياقة البدنية وهم العناصر الفاعلة في تنفيذ خطة التطوير، وسيكون هناك دورات مكثفة لتطوير الجانب الفني للحكام وإعداد صف ثاني من الحكام الواعدين من خلال الإستعانة بالخبراء المصريين و الأجانب".

وأضاف :"سيتم إقامة دورات مكثفة لتحسين إستخدام تقنية VAR من خلال الإستعانة بالخبراء المصريين و الأجانب".

وأكد عبد الفتاح، أن هناك دورات تدريبية للمحللين في القنوات الفضائية من الحكام على قوانين التحكيم الجديدة والحالات التحكيمية، وسيتم الإستعانة بخبراء من الخارج لهذه المحاضرات، ومنح الحكام المصريين بعدها رخصة.

وكشف رئيس لجنة الحكام، أن الفترة الماضية شهدت ظهورًا أكثر من 8 حكام جدد من المميزين وسيكونوا إضافة للدوري الممتاز، وفي شهر مايو المقبل سيتم قبول دفعة جديدة من الحكام بما يتوافق مع رؤية اللجنة، كما سيتم عمل دورات لغة إنجليزية بالتنسيق مع اتحاد الثقافة الرياضية، كما سيتم عمل تحليل فني لتقييم أداء الحكام عقب إنتهاء كل جولة لتحديد نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تطوير.

وأنهى رئيس لجنة الحكام، أنه مع الحكم المصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك ومنح الثقة للحكام المصريين ، مضيفًا أن الاتحاد المصري يُعد رقم 1 أفريقيا في منح مكافأت للحكام من حيث رواتب المباريات، كما أكد أن كأس العالم 2022 بقطر سيشهد تواجد حكمين من مصر.