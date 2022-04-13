بإدارة نداي.. كاف يعدل موعد انطلاق لقاء الإياب بين الأهلي والرجاء بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأربعاء ، تعديل موعد مباراة الرجاء المغربي والأهلي من منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر كاف أن تقام مواجهة الإياب بين الرجاء والأهلي، يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أبريل 2022 في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقت المغرب -الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة- بدلاً من الموعد المبدئي المحدد مسبقاً الحادية عشر مساءاً بتوقيت القاهرة.

المباراة يديرها تحكيمياً طاقم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا مساعد أول ونوح بانجورا مساعد ثاني وعيسي سا حكم رابع ، وعلي تقنية حكم الفيديو المساعد VAR الحكم الزامبي جاني سيكازوي ومساعد VAR الكاميروني الفيس نيوبي.

ويراقب المباراة من النيجر اليو محمدي والمنسق العام التونسي خالد المكشر والمنسق الأمني السنغالي ابوبكر سينيه ومراقب الحكام من بوروندي جان كالاودي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بين الأهلي والرجاء في القاهرة علي ملعب السلام يوم السبت القادم 16 أبريل المقبل .