شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون..أحمد بلال : كابتن ماجد كان لاعب كبير و مظلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو أحمد بلال نجم الاهلى و المنتخب السابق .

قال أحمد بلال أن كابتن ماجد من أكثر الشخصيات الكارتونية التى تعجبه ، وكان يحبه بدرجة كبيرة جدا.

وأضاف بلال أن ماجد كان مظلوما و لاعب كبير و ظل يصر ويتمسك بكل أمل للوصول الى حلمه .