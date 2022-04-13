شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فوائد ممارسة الرياضة في نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من الرياضيون يشتغلون نهار شهر رمضان المبارك فى ممارسة الرياضة، لما لها من فوائد عديدة لجسم الأنسان في حالة خوض التمرين أثناء الصيام.

فيحرق الجسم، فى حال، الصيام السكر المخزن ثم يبدأ تكسير الدهون وتحويله إلى أجسام كيتونية للحصول على الوقود والطاقة، بمعنى آخر تبدأ فى حرق الدهون بدلاً من السكر للحصول على الطاقة.

وتظهر الأبحاث أنه عند ممارسة الرياضة أثناء الصيام وليس بعد تناول الطعام فيمكنك حرق المزيد من الدهون بنسبة 20% تقريباً.

وتشير الأبحاث أيضاً إلى أنه حتى عندما تخطئ فى تناول أطعمة غنية بالدهون فإن الرياضة أثناء الصيام يمكن أن تمنع تلك الدهون الزائدة من التراكم.

ممارسة الرياضة أثناء الصيام تساعدك على التغلب على هذا الأمر وتحرق الدهون، حيث تنخفض نسبة السكر في الدم.

وعندما تمارس التمارين في حال الصيام، فإنك تعلم جسمك كيفية الاستفادة مباشرة من مخازن الدهون للحصول على الطاقة، وهو ما يحسن الأداء الرياضى لجسمك وعملية الأيض أو حرق الدهون فى الجسم.

ويسبب الأنسولين الزائد زيادة الدهون بجسمك ويعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري، لذلك فإن إحدى أكبر الفوائد التي يمكنك القيام بها لنفسك هي تقليل الأنسولين، ويساعدك الصيام أثناء التمرين على القيام بذلك، حيث أنه يسرع عملية الأيض أو التمثيل الغذائي.