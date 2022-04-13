شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن أسعار تذاكر مباراة نهضة بركان بالكونفدرالية وانطلاق عملية الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن تحديد سعر تذكرة مباراة نهضة بركان في ذهاب الدور ربع النهائي بالكونفدرالية، والتي تقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، بواقع 50 جنيهًا للدرجة الموحدة، وهو ما يمثل 50 % من قيمة التذكرة الموحدة بمباريات الفريق بالبطولات المحلية، وذلك حرصًا من مجلس إدارة النادي على تخفيف العبء عن كاهل جماهير النادي، ولحاجة الفريق لمؤازرة الجماهير ليس في تلك المباراة فحسب بل في مشوار الفريق الأفريقي بالكامل، علمًا بأنه سيتم غلق أبواب الاستاد مع بداية المباراة مع منع دخول اي من الجماهير عقب بداية المباراة في العاشرة مساء.

وعبر موقعها الرسمي، أعلنت شركة تذكرتي عن بدء حجز تذاكر مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في العاشرة مساء الأحد المقبل وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري العام، وذلك تطبيقاً للائحة الفريق التي تضمن صرف مكافأة خاصة للاعبين في حالة الفوز على القطبين.

ووعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق والجهاز الفني بصرف أقساط شهرى فبراير ومارس من مستحقات اللاعبين، وذلك بعد إيقافها في وقت سابق بسبب تراجع النتائج، قبل أن يحقق المصرى فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في الجولة 13 بهدف نظيف.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.