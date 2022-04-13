شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يكشف عن خطة تطوير لجنة الحكام الفترة المقبلة ودورات للمحللين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن خطة عمل لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة ، و الحديث عن الفترة الماضية ، مؤكدَا أنه يدعو الحكام لمبادرة لم الشمل خلال الفترة المقبلة و أنه سبق وأن قام بهذا الآمر خلال تواجده في اتحاد الكرة، مؤكدًا أن هناك 36 لجنة للحكام على مستوى الجمهورية ، وتم تقسيم اللجان الفرعية إلى 6 قطاعات يقوم أعضاء لجنة الحكام بالمرور عليها للوقوف على مستوى الحكام الحقيقي.

كما أكد عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفى أنه سيتم خلق كوادر مؤهلة من المحاضرين و المقيمين ومدربي اللياقة البدنية وهم العناصر الفاعلة في تنفيذ خطة التطوير ، وسيكون هناك دورات مكثفة لتطوير الجانب الفني للحكام و إعداد صف ثاني من الحكام الواعدين من خلال الإستعانة بالخبراء المصريين و الأجانب ، كما سيتم إقامة دورات مكثفة لتحسين استخدام تقنية VAR من خلال الإستعانة بالخبراء المصريين و الأجانب.

أكد عصام عبد الفتاح أن هناك دورات تدريبية للمحللين في القنوات الفضائية من الحكام على قوانين التحكيم الجديدة والحالات التحكيمية ، وسيتم الإستعانة بخبراء من الخارج لهذه المحاضرات ، ومنح الحكام المصريين بعدها رخصة .

أضاف عبد الفتاح أن الفترة الماضية شهدت ظهور أكثر من 8 حكام جدد من المميزين وسيكونوا إضافة للدوري الممتاز ، وفي شهر مايو المقبل سيتم قبول دفعة جديدة من الحكام بما يتوافق مع رؤية اللجنة ، كما سيتم عمل دورات لغة إنجليزية بالتنسيق مع اتحاد الثقافة الرياضية ، كما سيتم عمل تحليل فني لتقييم أداء الحكام عقب إنتهاء كل جولة لتحديد نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تطوير.

أشار رئيس لجنة الحكام إلى أنه مع الحكم المصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومنح الثقة للحكام المصريين ، مضيفاً أن الاتحاد المصري يعد رقم 1 أفريقيا في منح رواتب المباريات للحكام،كما أكد أن كأس العالم 2022 بقطر سيشهد تواجد حكمين من مصر .