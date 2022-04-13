التشكيلة المتوقعة لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، خاصة وأن مواجهة الذهاب على ملعب "الاتحاد"، انتهت بفوز "السيتي" بهدف دون رد.

وبحسب موقع "هوسكود" العالمي، فإن أتلتيكو مدريد سيبدأ المباراة بالثنائي الهجومي جواو فيليكس وأنطوان غريزمان، بينما سيقود النجم الجزائري رياض محرز هجوم "السيتي" إلى جانب فيل فودين وجاك غريليش.

ويتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

أتلتيكو مدريد: أوبلاك - رينيلدو - فيليبي - سافيتش - كاراسكو - كوندوجبيا - كوكي - دي بول - يورينتي - فيليكس - غريزمان.

مانشستر سيتي: إيدرسون - كانسيلو - لابورت - ستونز - ووكر - رودري - غندوغان - دي بروين - غريليش - فودين - محرز.

تجدر الإشارة إلى أن المتأهل من مواجهة أتلتيكو والسيتي، سيلعب في الدور نصف النهائي مع ريال مدريد، الذي أطاح بحامل اللقب نادي تشيلسي.