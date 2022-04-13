موعد مباراة ليفربول وبنفيكا الليلة في أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره بنفيكا البرتغالي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب في البرتغال انتهى بفوز ليفربول 3-1، ويحتاج بنفيكا للفوز 3-0، لضمان التأهل، أو 2-0 للتعادل واللجوء للأشواط الإضافية، في حين يكفي الريدز التعادل للصعود.

ليفربول كان قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في دور الـ16، حيث فاز الريدز ذهابًا بهدفين دون رد، على ملعب جوزيبي مياتزا، ثم انتصر النيراتزوري إيابًا بهدف نظيف، بملعب أنفيلد.

في المقابل، صعد بنفيكا إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، عقب إقصاء نظيره أياكس أمستردام الهولندي، من الدور ثمن النهائي، إذ تعادل الفريقان في مواجهة الذهاب بهدفين لهدفين، ثم فاز الفريق البرتغالي بالإياب بهدف دون مقابل.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بنفيكا:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانترا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.

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وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، بتعليق: علي محمد علي.