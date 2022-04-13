شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور "حكم VAR" فى مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى مع الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه صباحا غدا الحكم الدولى محمود عاشور الى الجزائر للمشاركة في إدارة مباراة شباب بلوزداد الجزائرى مع الوداد المغربي في ذهاب دور الثمانية بدورى ابطال أفريقيا التي ستقام يوم السبت المقبل بملعب جويليه بالجزائر .

وأختار الإتحاد الإفريقي لكر القدم، البورندي، باسيفيك نداباتهاوين ايمانا، حكم ساحة للمباراة ، يعاونه الكاميروني غاي نوبي كحكم مساعد أول، والجيبوتي ليبان عبد الرزاق كمساعد جكم ثاني و ودانيال لاريا حكام رابعا ، ومحمود عاشو حكم VAR وجيرسون سانوتس مساعد فار.

ويعد محمود عاشور الحكم المصرى الوحيد الذى سيشارك في الأولمبياد كحكم var، بعدما تواجد في مباراة القمة المصرية التي جمعت الزمالك والأهلي حكم VAR مساعد في اللقاء الذى أداره المصري محمود البنا، وانتهى بفوز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف.