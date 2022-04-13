شكرا لقرائتكم خبر عن حمام إبراهيم مديرا فنيا لناشئى الإسماعيلى مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، تكليف حمام إبراهيم الإدارة الفنية لفريق الشباب مواليد 2003 خلال الفترة المقبلة خلفًا لأيمن كمال المدير الفني السابق، من أجل استكمال باقي مباريات دوري الجمهورية.

جاء ذلك بعدما قرر مسئولو الإسماعيلي، ضم كمال إلي الجهاز الفني للفريق الأول في الوقت الحالي، عقب جلستهم مساء الإثنين الماضي مع الجهاز الفني للفريق للإطمئنان علي آخر استعدادات الفريق لمنافسات الدوري العام، وحرص حمد إبراهيم المدير الفني للفريق، علي ضمه إلي جهازه المعاون نظرًا للحاجة لجهوده وفي ظل خبراته وقدراته.

وستبدأ مهمة حمام إبراهيم نجم الدراويش الأسبق، من مباراة الفريق المقبلة ضد الجونة والمقرر إقامتها مساء غدًا الخميس علي ملعب الأخير بالقاهرة.

ويصبح الجهاز الفني للفريق يتكون من أحمد قناوي مشرفًا وحمام إبراهيم مديرًا فنيًا وأسامة حسن مدربًا عامًا ومحمد اليماني مدربًا لحراس المرمي ومحمد فهمي إداريًا وحازم عليان أخصائيًا للعلاج الطبيعي.