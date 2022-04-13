7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،رغم مشاركته بالمران الجماعى.. محمد هانى مهدد بالغياب عن مباراة الرجاء المغربى ،عصام عبد الفتاح: 10 حكام جدد فى الدورى وتدشين سنتر عالمى للفار .

الزمالك يبحث تدعيم الجبهة اليسرى فى الصيف تحسبا لرحيل فتوح

يبحث مسئولو الزمالك بالاتفاق مع البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق تدعيم الجبهة اليسرى بلاعب خبرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبا لرحيل أحمد فتوح الظهير الدولى خلال نفس الفترة لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب محليا وأفريقيا، وآخرها كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى والتى ظهر فيها بمستويات جيدة.

عصام عبد الفتاح: 10 حكام جدد فى الدورى وتدشين سنتر عالمى للفار

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن هناك العديد من الجهود لتطوير ملف التحكيم، مشددا أنه يتم أعداد صف ثان للتحكيم المصرى وتم الدفع بوجوه جديدة تعدى عددهم الـ10 حكام خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

رغم مشاركته بالمران الجماعى.. محمد هانى مهدد بالغياب عن مباراة الرجاء المغربى

تعافى محمد هانى ظهير أيمن الأهلى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة التى اشتكى منها خلال مباراة بيراميدز الماضية بالدورى، قبل أن تتجدد الإصابة فى مباراة فريقه ضد المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا، ومن وقتها يغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه.

طائرة الأهلى تدعم صفوفها بالبرازيلى "بورجيس" قبل نهائى الكأس

نجح فريق كرة الطائرة بالنادى الأهلى فى تدعيم صفوفه بعد التعاقد مع الدولى البرازيلى ماوريسيو بورجيس فى الفترة المتبقية من عمر الدورى، حيث إن اللاعب يجيد اللعب فى مركز 4 وهو المركز الذى يحتاج تدعيما بالأهلى.

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن 90% من محللى التحكيم غير مؤهلين، وهو ما يظهر فى تضارب الفتاوى التحكيمية فى القنوات التليفزيونية الخاصة بقرارات الحكام فى المباريات، وأنه ستتم الاستعانة بمحللين أجانب لتطوير منظومه التحليل.