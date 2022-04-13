شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم ..عادل عبد الرحمن : الشيخ الشعراوى طريقته سهلة وبسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو عادل عبد الرحمن لاعب الاهلى و المنتخب السابق .

قال عادل عبد الرحمن أن الشيخ الشعراوى من أكثر الشخصيات الرمضانية التى كان يتابعها باستمرار و أثر فى شخصيته ، و طريقته و أسلوبه .

وأضاف نجم الاهلى السابق أن ما جعله يحب شخصية الشعراوى أكثر هو أسلوبه المبسط ، و طريقته السهلة البسيطة التى تدخل القلب .