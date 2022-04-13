شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لعودة أحمد عبد القادر جناح الفريق للمشاركة الأساسية في مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تواجد على الدكة في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في منح فرصة المشارمة الأساسية لعبد القادر باعتباره من العناصر أصحاب المهارات والقدرات الخاصة على صناعة الفارق لفريقه في أي وقت، وحل أزمة عدم الفاعلية الهجومية أمام مرمى الخصم كما حدث في مباراة المصري.

ويعاني الأهلي من تراجع مستوى أكثر من لاعب في مركز الجناح مثل بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وطاهر محمد وحسين الشحات.

وأرجع موسيماني عدم مشاركة عبد القادر أساسيا في مباراة المصري الأخيرة بالدوري بسبب شكوى اللاعب من الإصابة وفضل بقاؤه على الدكة مع الدفع به في آخر 10 دقائق من عمر المباراة.