شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحل موسيماني أزمة دفاع الأهلي أمام الرجاء المغربي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى الأهلي من أزمات دفاعية خلال الفترة الماضية سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، ونتج عنها استقباله عدة أهداف وكان آخرها الخسارة من المصري في الأسبوع الـ 13 من عمر المسابقة المحلية.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على معالجة وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في صفوف الأهلي، خاصة في المساحات الموجودة بين لاعبي الدفاع وخط الوسط وسوء التعامل مع الكرات الثابتة.

كيف يحل موسيماني أزمة دفاع الأهلي؟

موسيماني يعكف على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الدفاع من خلال الاجتماع معهم وشرح الأخطاء التي يقعون فيها وتحذيرهم من تكرارها ومشاهدة فيديوهات سابقة لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها.

ما هي الوسيلة التي يلجأ إليها موسيماني لحل المشاكل الدفاعية؟

قد يلجأ موسيماني إلى تضييق المساحات ولعب دفاع متقدم للحد من خطورة المنافسين والتضييق عليهم لعدم ترك مساحات أمامهم في اختراق دفاعات الأهلي أو من خلال تغيير طريقة اللعب والعودة إلى طريقة 3 / 4 / 3.

هل طريقة 3 / 4 / 3 صالحة لحل المشاكل الدفاعية؟

بالفعل هذه الطريقة قادرة على حل جزء كبير من الأخطاء الدفاعية من خلال دخول حمدي فتحي كليبرو بين قلبي الدفاع لتحسين أداء الخط الخلفي مع منح الحرية للظهيرين في التقدم وقت بناء الهجمة للأهلي أو التراجع للتغطية الدفاعية في وضعية الدفاع.

هل يغير موسيماني في الخط الخلفي للأهلي أمام الرجاء؟

بالفعل موسيماني ينوي إعادة أيمن أشرف لدكة البدلاء على أن يبدأ بالثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم في قلب دفاع الأهلي أمام الرجاء وقد يتواجد حمدي فتحي لمعاونتهم في الشق الدفاعي.