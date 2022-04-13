شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يختار 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلى فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على السفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق باختيار 22 لاعبا لمباراة البنك الاهلى المقرر لها غدا على ملعب بتروسبورت.

واللاعبين المختارون هم، محمد عبد المنصف و أحمد يحيى و صبحى سليمان و هشام صلاح و السيد سالم و سعيدو سمبورى و محمود شبانة وصبرى رحيل و عبد الله نصيب ومحمد عبد السلام ونادر رمضان و خالد الغندور و مورو ساليفو و كريم الديب و عبد الغنى محمد وأحمد عادل ميسى و فوزى الحناوى ومروان عطيه و إبراهيم حسن و كريم ممدوح و أحمد راشد و بنجامين.

ويغيب عن الفريق السكندرى ، المهاجم موبولولو واحمد نبيل مانجا و محمد مجدى للإصابة و مروان النجار و كريم يحيى لأسباب فنية.

وحرص محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى على دعوة اللاعبين على مائدة الافطار لتحفيزهم على تصحيح المسار وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.