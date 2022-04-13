رسميا.. المغرب يتقدم بطلب إلى "كاف" لاستضافة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، طلبا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعقد الاتحاد المغربي اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، ناقش خلاله العديد من الأمور المتعلقة بالمنتخب المغربي وغيرها.

وخلال الاجتماع أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي أنه قدم خطابا رسميا إلى "كاف"، طلب خلاله الموافقة على إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس.

كما تضمن خطاب لقجع إلى كاف، الموافقة على استضافة منافسات كأس أفريقيا (تحت 23 عاما) المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جدير بالذكر أن الرجاء والوداد يشاركان في بطولة دوري الأبطال في نسخته الحالية، وتأهلا إلى منافسات ربع النهائي.