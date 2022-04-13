قائمة الرجاء تتأثر بخطأ إداري قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قام رشيد الطاوسي المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي بوضع قائمة الفريق التي وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الأربعاء لمواجهة الأهلي، وسط مجموعة من الظروف المتباينة.

يلعب الرجاء أمام الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، حيث سيكون لقاء الذهاب في القاهرة والعودة بالدار البيضاء.

ووضعت صحيفة "المنارة" المغربية قراءة حول العناصر التي توجهت إلى القاهرة من أجل مواجهة السبت القادم أمام الأهلي.

وقام الطاوسي باصطحاب الحارس الجزائري غايا مرباح، رغم عدم قيده في القائمة الإفريقية للرجاء، وذلك لخوض التداريب رفقة الثنائي أنس الزنيتي ومروان فخر.

وضم المدير الفني إلى قائمة الرجاء، محمد النهيري، إلى جانب عمر العرجون وحميد أحداد، اللذين يعانيان من الإصابة، على أمل استعادتهما قبل موعد المباراة.

وفي المقابل، استعاد الرجاء كلا من محسن متولي والمهدي الحداد، اللذين غابا عن مباريات الفريق الأخيرة، لأسباب مختلفة، ما بين التوقف والإصابة، وباتا جاهزين لتعزيز صفوف الفريق في ذهاب ربع أبطال إفريقيا.

وغاب المدافع جمال حركاس، بشكل مفاجئ، سبب انتهاء صلاحية جواز سفره، بعد أن غاب في وقت سابق زميله العرجون، للسبب نفسه، قبل مواجهة أمازولو الجنوب إفريقي، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا.