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لاعب الرجاء: مواجهة الأهلي "ليست سهلة".. ونعلم ما ينتظرنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد زريدة، لاعب فريق الرجاء المغربي، أن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة، مشددًا على أنه وزملاؤه على علم بما ينتظرهم في القاهرة.

ومن المقرر أن يحل الرجاء ضيفا على الأهلي مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال زريدة في تصريحات لقناة المغربية: "مباراة الأهلي لن تكون سهلة بالنسبة لنا".

وتابع: "نعلم كل العلم ما يتعين علينا فعله، وسنبذل ما في وسعنا للعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة".

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى منافسات ربع النهائي كثاني للمجموعة الأولى، بينما تصدر الرجاء المجموعة الثانية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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