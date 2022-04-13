بعثة نهضة بركان تصل الأسكندرية استعدادا لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

وصلت بعثة نادي نهضة بركان المغربي الي مدينة الاسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الثمانية من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية

وذكر المركز الاعلامي للنادي المصري ان بعثة نهضة بركان تضم 36 فردا ويترأسها هشام ميداوي، أمين صندوق النادي.

وخاض نهضة بركان مرانًا خفيفًا وذلك بعد يوم واحد تقدمه في بطولة كأس العرش المغربي بعد فوزه على الدفاع الحسني الجديدي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحرص المدير الفني للفريق، الكونغولي فلوران إبينجي على خضوع لاعبيه الأساسيين لجلسات التأهيل والاستشفاء قبل بدء رحلة السفر إلى القاهرة.