مصدر يكشف لمصراوي.. موعد وصول القسط الثاني من غرامة كوليبالي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تواصل مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي مع إدارة النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية وتم إخطارها بموعد سداد القسط الثاني من غرامة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق والأهلي الأسبق.

وقال مصدر لمصراوي: "نادي النجم سيقوم بسداد مبلغ 500 ألف دولار للأهلي في أول شهر يوليو المقبل عبارة عن القسط الثاني من الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد كوليبالي بعد هروبه من الأهلي في أبريل عام 2017 سرا دون أي سبب".

وسبق واتفق الأهلي مع إدارة النجم على تقسيط غرامة كوليبالى البالغ قدرها مليون و880 ألف دولار على أربعة أقساط وبالفعل تم سداد قيمة القسط الأول في يناير الماضي.

ولعب كوليبالي للأهلي خلال موسم 2017-2018 الذي رحل خلاله دون الحصول على موافقة النادي، وفسخ عقده من طرف واحد.