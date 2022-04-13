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الامارات | خبر سار لأتلتيكو مدريد قبل ساعات من المواجهة الحاسمة أمام مان سيتي

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لأتلتيكو مدريد قبل ساعات من المواجهة الحاسمة أمام مان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محكمة التحكيم اليوم أنها علقت عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ضد أتليتيكو مدريد بغلق جزء من ملعبه في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي. وعاقب اليويفا أتليتيكو يوم الاثنين بغلق مدرج سعته خمسة آلاف متفرج على الأقل في ملعب واندا متروبوليتانو بعد اتهام مشجعيه بالتصرف بعنصرية وإلقاء أجسام من المدرجات.

وتقدم أتليتيكو بطعن إلى المحكمة الرياضية، وقالت المحكمة في بيان إنها قررت تعليق العقوبة "عند الأخذ في الاعتبار التداعيات الخطيرة على الأمن المحلي في حال فرض الإغلاق الجزئي للملعب في هذا الوقت المتأخر". وقال أتليتيكو إنه سيسمح بدخول أي مشجع يملك تذكرة لمباراة الإياب المقرر إقامتها في وقت لاحق اليوم.

وكان اليويفا أمر أتليتيكو أيضا بعرض لافتة عليها عبارة لمكافحة العنصرية إلى جانب شعار الاتحاد الأوروبي للعبة. وفاز سيتي 1-صفر ذهابا بفضل هدف كيفن دي بروين. وسيتأهل الفائز من المواجهة للعب في الدور قبل النهائي أمام الذي تفوق 5-4 على في مجموع مباراتي دور الثمانية أمس الثلاثاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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