شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: عصام الحضرى مستمر فى منصبه كمدرب لحراس المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى أنه وقع الاختيار على عصام الحضرى ليستمر فى منصبه كمدرب لحراس الفراعنة بعد ترشيحه من قبل اتحاد الكرة.

وأضاف المصدر أن مصطفى كمال كان مرشحا لتولى منصب مدرب حراس المنتخب إلا أنه وقع الاختيار فى النهاية على عصام الحضرى للاستمرار فى الجهاز الفنى الجديد.

ومن جانب آخر وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة الشكر لمجلس إدارة نادى بيراميدز، وللمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذى للنادى، بعد موافقتهم الفورية على طلب الاتحاد المصرى لكرة القدم للحصول على خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز قبل نهاية عقده مع ناديه، ليتولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الممتد ظهر الثلاثاء، تكليف إيهاب جلال بمنصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بجانب توجيه الشكر للبرتغالي نيلو فينجادا من منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

وأوضح اتحاد الكرة أنه يتوجه بخالص الشكر لمسئولي بيراميدز بعد وقوفهم بجانب الكرة المصرية وموافقتهم على رحيل المدير الفني وعدم التأخر في تلبية طلب منتخب مصر، وتقديم مصلحة المنتخب الوطني على مصلحة نادي بيراميدز في ظل صعوبة التوقيت الحالي، وارتباط الفريق بمباريات مهمة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، وكذلك المنافسة على لقب الدوري المصري وكأس مصر.

وأشار إلى أنه بمجرد التواصل مع مسئولي بيراميدز للحصول على خدمات إيهاب جلال لم يتأخر النادي ووافق على الفور على الرغم من سريان عقد جلال مع بيراميدز، وذلك تقديرا للظرف الحالي، ودعما للكرة المصرية في المرحلة المقبلة الهامة.

وأثنى الاتحاد المصري على الدعم الذي يلقاه من جانب نادي بيراميدز باستضافة المباريات والبطولات التي ينظمها الاتحاد، وكذلك استضافة تدريبات المنتخب الوطني الأول، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها مسئولو بيراميدز لتطوير ناديهم والوصول لمستوى كبير سمح لهم بتمثيل الكرة المصرية على أفضل وجه في المنافسات الأفريقية، وأصبح منافسا رئيسيا في البطولات المحلية، ليضيف زخما وقوة للكرة المصرية، ويصبح أحد أهم مصادر تغذية المنتخبات الوطنية بالنجوم، متمنين لهم دوام التوفيق في تجربتهم الاستثمارية لما فيه صالح الكرة المصرية.