شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة -خلال تواجده بالمركز الأوليمبى بالمعادى- على حضور جانب من مران عدد من المنتخبات الوطنية المقام معسكرهم التدريبي بالمركز.

شملت زيارة الوزير حضور تدريب منتخبات "الجودو، رفع الأثقال، الجمباز، التايكوندو" بالصالات المغطاة بالمركز، فى تواجد الأجهزة الفنية الخاصة بكل منتخب، وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم الدكتور أشرف صبحى خالص تعازيه إلى الجهاز الفنى للجودو واللاعبين واللاعبات فى وفاة المدربة "آلاء حامد" التى وافتها المنية خلال تواجدها بالمعسكر يوم الخميس الماضى، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وفى هذا السياق، أطلق وزير الشباب والرياضة اسم الراحلة المدربة "آلاء حامد" على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبى، إضافة إلى اطلاق اسم على البطل البارالمبى الراحل طارق وهدان على صالة رفع الأثقال بالمركز، وذلك تكريماً لهما.

طالب وزير الشباب والرياضة لاعبى المنتخبات الوطنية بالتركيز التام فى معسكرهم التدريبي استعداداً للبطولات المقبلة، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية خلال مشاركتهم فى مختلف المحافل فى ضوء الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة السياسية للأبطال الرياضيين، واستكمالاً للانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية الآونة الراهنة.

ووجه الوزير المعنيين بالمركز الأوليمبى بالمعادى بالاستمرار فى تهيئة الأجواء المحيطة باللاعبين أثناء تواجدهم بالمركز تنفيذاً لمعسكرهم التدريبي، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية للمنتخبات.