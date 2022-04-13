الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

يخوض ليفربول الإنجليزي اختبارا جديدا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه ”آنفيلد“ ووسط جماهيره أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات جولة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وفاز ليفربول على بنفيكا في عقر داره بجولة الذهاب بنتيجة 3-1 في البرتغال، يوم الثلاثاء قبل الماضي.

وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

ويطمع ليفربول في حسم تأهله إلى نصف النهائي على حساب بنفيكا وعدم الاعتماد على نتيجة الذهاب بين الفريقين.

وقال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يريد أن يكون ليفربول الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته.

وأشار إلى أن مواجهة بنفيكا مهمة ولن تكون سهلة، موضحاً أن فريقه كافح بشدة للتواجد في النسخة الحالية لدوري الأبطال والآن يقاتل للتأهل لنصف النهائي لاستكمال مشواره.

ويعتمد ليفربول على طريقة 4-3-3 المفضلة للمدرب كلوب بتشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره ألكسندر تشامبرلين وكورتيس جونز مع ثلاثي الهجوم روبرتو فيرمينو ولويس دياز وساديو ماني أو محمد صلاح.

ويرفع بنفيكا راية التحدي في وجه ليفربول من أجل تحقيق المفاجأة وإسقاط الريدز في عقر دارهم.

وقال المدرب نيلسون فيريسيمو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، في المؤتمر الصحفي إن الفرصة لا تزال قائمة للتأهل بالنسبة لفريقه رغم الخسارة المريرة ذهاباً.

وأشار إلى أنه يدرك صعوبة المهمة أمام فريق كبير وفي ملعبه، ولكن يجب على فريقه أن يتسم بالشراسة الهجومية ويحاول عدم استقبال أهداف أخرى.

ويغيب عن بنفيكا نجمه الأبرز رافا سيلفا للإصابة، ويعتمد نيلسون فيريسيمو مدرب بنفيكا على تشكيلة تضم حارس المرمى أوديسيوس فلاشوديموس وأمامه رباعي خط الدفاع يان فيرتونخين ونيكولاس أوتاميندي وجيلبرتو جونيور واليخاندرو غريمالدو.

ويقود خط الوسط جوليان ويجل وبجواره عادل تاعرابت وأمامهما جونكالو راموس ويميناً جواو ماريو ويساراً إيفرتون وفي الهجوم داروين نونيز.